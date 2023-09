POL-HX: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Beverungen (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich bereits am Mittwochmorgen, 30.08.2023, zwischen 08:30 und 11:45 Uhr auf einem Parkstreifen in der Nähe der Beverunger Einmündung Lange Straße und Zum Stadtgraben. In diesem Zeitraum parkte eine 57-jährige Beverungerin ihren grauen Volkswagen auf dem Parkstreifen. Als sie zu ihrem ...

mehr