Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Beverungen

Beverungen (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich bereits am Mittwochmorgen, 30.08.2023, zwischen 08:30 und 11:45 Uhr auf einem Parkstreifen in der Nähe der Beverunger Einmündung Lange Straße und Zum Stadtgraben. In diesem Zeitraum parkte eine 57-jährige Beverungerin ihren grauen Volkswagen auf dem Parkstreifen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto an der hinteren linken Stoßstange beschädigt wurde. An der Windschutzscheibe konnte sie anschließend einen Zettel eines Zeugen auffinden, welcher den Unfall beobachtet hat und seine Telefonnummer auf diesem hinterlassen hat. Da allerdings eine Ziffer fehlte, konnte der Zeuge durch die Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats nicht kontaktiert werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hierbei ist insbesondere die Aussage des Zeugen relevant, der den Zettel an dem beschädigten Auto hinterlassen hat. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell