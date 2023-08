POL-EL: Bad Bentheim - Eine Person bei Unfall verletzt

Uelsen (ots) - In der Nacht zu Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Friedhofsweg in Uelsen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 1.30 Uhr ein Pkw in Brand. Anschließend griff das Feuer auf einen unmittelbar daneben befindlichen Pkw über. In dessen Folge geriet ein angrenzendes Carport sowie ein weiterer darunter befindlicher Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen ...

