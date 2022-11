Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Schlagbohrmaschine aus Fahrzeug entwendet

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht zum Dienstag (15.11.) eine Schlagbohrmaschine aus einem weißen Opel in der Straße "Im Rech". Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten sie gewaltsam eine Autoscheibe und flüchteten anschließend unbemerkt. Der entstandene Schaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell