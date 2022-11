Darmstadt (ots) - Der Streit zwischen zwei 30 und 34 Jahre alten Männern in der Esselbornstraße hat am Dienstagabend (15.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Im Verlauf der Auseinandersetzung, die zunächst in einer Wohnung begonnen haben soll und sich dann auf die Straße verlagerte, verletzten sich beide Männer nach bisherigen Erkenntnissen gegenseitig leicht ...

