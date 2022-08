Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: War die Wespe schuld?

Schmalkalden (ots)

Am Freitag, den 19.08.2022 um 14:55 Uhr verlor auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Schmalkalden eine kurz vor ihrem 82. Geburtstag stehende Dame beim Ausparken aus einer Parklücke die Kontrolle über ihren PKW Opel, fuhr einige Meter über eine Zufahrt der Einrichtung rückwärts auf die gegenüberliegenden Parkplätze zu und stieß dort mit einem PKW Skoda zusammen. Im Anschluss rollte das Fahrzeug wieder vorwärts auf die andere Seite und blieb in einer glücklicherweise unbesetzten Parklücke stehen. Bei der Unfallaufnahme gab die Frau an, eine Wespe im Fahrzeug gehabt zu haben, auf deren Stiche sie allergisch reagiere. Dies konnte jedoch weder bestätigt noch widerlegt werden. Der Fahrzeugführerin ist zumindest weder durch eine Wespe, noch durch die Kollision mit dem anderen Auto ein gesundheitlicher Schaden entstanden. Der Sachschaden blieb auch überschaubar.

