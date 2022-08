Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Radfahrer fährt gegen Auto

Suhl (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr, auf der Oberlandstraße in Suhl gegen ein parkendes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr die Oberlandstraße in Richtung Große Beerbergstraße. Dabei kollidierte der Radler mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda. Der unbekannte stürzte, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens an dem Skoda in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell