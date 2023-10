Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Drohmails

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Donnerstag (26.10.2023) wurden bei der Polizei Frankenthal zwei Drohschreiben gemeldet. Die Drohungen richteten sich zum einen gegen eine Grundschule und gegen das Jugendzentrum in Bobenheim-Roxheim. Beide Gebäude und das umliegende Gelände wurden von Polizeikräften mit Unterstützung von Sprengstoffspürhunden durchsucht. Es konnte kein Sprengstoff o.ä. gefunden werden. Eine Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes der per Mail eingegangen Schreiben ergab, dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung vorliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell