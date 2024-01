Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Königsee (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.50 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines PKW die L 1114 aus Richtung Paulinzella kommend in Richtung Gösselborn. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem, sich im Gegenverkehr befindlichen, 23-jährigen Fahrer eines Kleintransporters zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

