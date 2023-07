POL-VK: Diebstahl von Wohnwagen

Püttlingen (ots) - Am 15.07.23 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Püttlinger Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht. Demnach kollidierte der unfallverursachende PKW mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Köllerbach geparkten PKW. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898/2020 in ...

