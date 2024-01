Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, befuhr der 74-jährige Fahrer eines PKW die L 2661 von Jagdshof in Richtung Sonneberg. In einer Rechtskurve verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Seine 73-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

