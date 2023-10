Polizei Bonn

POL-BN: Nach Straßenraub in der Bonner Südstadt - Unbekannter raubte Mobiltelefon - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Am 15.10.2023 ereignete sich in der Bonner Südstadt ein Straßenraub, bei dem eine 19-jährige Frau attackiert und verletzt wurde. Ein unbekannter Mann hatte der Frau ihr Mobiltelefon und ihre Umhängetasche geraubt (siehe Pressemeldung vom 16.10.2023, 09:23 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5626593) .

Im Laufe der Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei war ein 24-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen geraten. Im Rahmen eines weiteren Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurden am 24.10.2023 die Wohnräume des Mannes durchsucht. Dabei wurde, neben diversem weiterem Diebesgut, auch das am 15.10.2023 geraubte Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt. Nachdem die Bonner Staatsanwaltschaft für den Mann einen Haftbefehl erwirkt hatte, konnte der polizeibekannte Tatverdächtige am 28.10.2023 schließlich festgenommen werden. Noch am gleichen Tag verkündete ihm ein Haftrichter den Haftbefehl und schickte ihn Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell