Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Taschendiebstähle auf dem Stoffmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntag (29.10.2023) fand in der Bad Godesberger Innenstand der Deutsch-Holländische Stoffmarkt statt. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es hierbei im Bereich der Fußgängerzone zu insgesamt fünf Taschendiebstählen, die im Nachgang angezeigt wurden. Durch einen Geschädigten ergaben sich dabei Hinweise auf zwei Frauen, die sich auffällig verhielten, jedoch nicht näher beschrieben werden können.

Das zuständige Kriminalkommissariat 16 hat die Ermittlungen in den Fällen übernommen und fragt: Wer hat beim Stoffmarkt verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise an 0228 15-0 oder KK16.Bonn@polizei.nrw.de.

