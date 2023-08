Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die Autobahnpolizei Bad Oldesloe sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

25. August 2023 | Kreis Stormarn - 20.08.2023 - BAB 24 / K 80 Reinbek

Bereits am 20.08.2023, gegen 20.15 Uhr, soll sich auf der K 80 im Ausfahrtsbereich Reinbek ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ereignet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr sowohl ein Suzuki-Kradfahrer als auch ein S-Max-Fahrer die BAB 1 aus Öjendorf kommend in Fahrtrichtung Norden. Beide fuhren im Autobahnkreuz Ost auf die BAB 24 in Richtung Berlin. Sie benutzen jeweils den linken der zunächst drei- und später zweispurigen Fahrstreifen. Der 44-jährige Hamburger Kradfahrer wechselte auf den rechten Fahrstreifen und habe dann eine Handbewegung in Richtung des ihm nachfolgenden und nun überholenden 65-jährigen S-Max-Fahrer gemacht. Dieser wiederrum erwiderte die Handbewegung in Richtung des Kradfahrers.

Es habe dann ein mehrfaches gegenseitiges Überholen, auch über den rechten Seitenstreifen führend, gegeben, wobei es zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Pkw und dem linken Ellenbogen des Kradfahrers gekommen sein soll.

Beide Fahrzeugführer verließen die BAB 24 an der Anschlussstelle Reinbek und fuhren auf die K 80 in Richtung Süden. Im Bereich der Kreuzung Sachsenwaldstraße sei es dann zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge gekommen.

Verletzt wurde niemand.

Das ermittelnde Polizei-Autobahnrevier in Bad Oldesloe sucht Zeugen, die Angaben zum beobachteten Fahrverhalten und den beschriebenen Kollisionen machen können. Hinweise bitte an die Beamten unter der Telefonnummer 04531/17060.

