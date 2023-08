POL-RZ: Arbeitsunfall

Polizeidirektion Ratzeburg

25. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.08.2023 - Schnakenbek

Heute Morgen, gegen 09.35 Uhr, kam es in der Glüsinger Straße in Schnakenbek zu einem Betriebsunfall, bei dem ein Arbeiter sich schwer verletzte.

Der Unfall ereignete sich bei der Entleerung von Mülltonnen in ein Abfallsammelfahrzeug.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein 24-jähriger Müllwerker von einer Hebevorrichtung für die Mülltonnen an seiner Bekleidung erfasst und in das Innere des Abfallsammelfahrzeuges gezogen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallherganges hinzugezogen.

