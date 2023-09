Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Betrügerin

Trier (ots)

Über einen längeren Zeitraum stand die 90-jährige Geschädigte in Kontakt mit unbekannten Tätern und überwies diesen im Rahmen einer angeblichen telefonischen "Heilbehandlung" einen vierstelligen Geldbetrag Hierbei boten die Täter der Geschädigten ein "Heilstein" zum Kauf an. Um diesen Stein zu erwerben, hob die Geschädigte am 28. Juni in Begleitung einer weiblichen unbekannten Tatverdächtigen einen fünfstelligen Geldbetrag in einer Trierer Bankfiliale ab und übergab das Bargeld an die Tatverdächtige. Mit dieser sei russisch gesprochen worden. Die Geschädigte erhielt eine augenscheinlich wertlose Halskette für den übergebenen Geldbetrag. Bei diesem Bankbesuch entstanden Überwachungsaufnahmen, die die unbekannte Tatverdächtige zeigen. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Personenbeschreibung:

-weiblich -Kurzhaarfrisur, augenscheinlich gefärbt rot/schwarz -blaue Augen -kräftige Statur / rundes Gesicht -schwarze Weste -lila Handtasche -blaue Hose -weiß/graue Sneaker -weißes T-Shirt mit Aufdruck

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Fahndungsfotos und weiter Informationen unter: https://s.rlp.de/VkwYG

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell