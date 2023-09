Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt - Zeugen gesucht

Alf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 14. September zum heutigen Freitag, dem 15. September, verletzten bislang Unbekannte einen 21-Jährigen in Alf, Kreis Cochem-Zell, schwer.

Gegen 00:45 Uhr erhielt die Polizei Mitteilung über eine schwerverletzte Person in der Nähe des alten Schwimmbades in Alf. Die sofort entsandten Polizeikräfte trafen zeitgleich mit dem Rettungsdienst vor Ort ein. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der 21-Jährige aus dem Kreis Cochem-Zell durch mehrere Stichwunden schwer verletzt. Nach erster Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der Verletzte in ein Trierer Krankenhaus verbracht und befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der Fall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder zum genannten Zeitraum Personen im Bereich des alten Schwimmbades gesehen haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

