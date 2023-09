POL-PPTR: Nachtragsmeldung FAHNDUNGSRÜCKNAHME zu: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Betrüger

Trier (ots) - Der Polizeiinspektion Trier ergingen in der Nacht zum 14. September mehrere Mitteilungen über eine verdächtige Person, die Reifen an verschiedenen Fahrzeugen im Bereich Trier-Nord/Innenstadt zersticht. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in der Nordallee festgestellt werden. Bei Erblicken der Beamten versuchte der 51-jährige Tatverdächtige zu flüchten, konnte aber nach ...

