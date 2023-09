Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Täterfestnahme nach Reifenstecher-Serie in Trier-Nord

Trier (ots)

Der Polizeiinspektion Trier ergingen in der Nacht zum 14. September mehrere Mitteilungen über eine verdächtige Person, die Reifen an verschiedenen Fahrzeugen im Bereich Trier-Nord/Innenstadt zersticht. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in der Nordallee festgestellt werden. Bei Erblicken der Beamten versuchte der 51-jährige Tatverdächtige zu flüchten, konnte aber nach einer längeren Flucht über das Außengelände des Brüderkrankenhaus schließlich durch die Beamten, die die Verfolgung zu Fuß aufgenommen haben, festgenommen werden.

Einen besonderen Dank spricht die Polizeiinspektion Trier einem Mitarbeiter des Brüderkrankenhauses aus, der sich dem Tatverdächtigen bei seiner Flucht in den Weg stellte und so eine Festnahme der Beamten entscheidend ermöglichte.

Bislang sind der Polizei beschädigte Reifen an mehr als einem Dutzend Fahrzeugen bekannt. Anwohnern im Bereich Trier-Nord/Innenstadt wird empfohlen die Reifen ihres Autos vor Fahrtantritt auf Beschädigungen zu überprüfen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, deren Schäden noch nicht durch die Polizei aufgenommen wurden, sich unter 0651/9779-5210 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell