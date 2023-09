Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kupferdiebstahl auf Trierer Baustelle

Trier (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, dem 1. September bis Montag den 4.September brachen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Zurmaiener Straße ein um Kupfer aus Stromkabeln zu entwenden. Die Täter gelangten über einen Bauzaun auf das Gelände der Baustelle, montierten die Stromkabel eines Krans ab und schnitten diese auf, um an das Kupfer zu gelangen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise hinsichtlich des Einbruchs und der Täter geben können.

Die Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779 - 2290 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell