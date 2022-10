Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Einbruch in Frisörsalon

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagmittag (22.10.) und Sonntagmittag (23.10.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Frisörsalon in der Eckhardtstraße verschafft, dort nach Beute gesucht und die Tageseinnahmen entwendet. Über ein Fenster, das sie zudem mutmaßlich als Einstieg genutzt haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Schaden von mehr als 2000 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

