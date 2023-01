Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Messenger-Betrug erfolgreich

Saerbeck (ots)

Am Montag (02.01.2023) ist eine 75-jährige Frau aus Saerbeck Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Unbekannte nahmen über Whatsapp Kontakt zu der Frau auf und gaben sich als ihr Sohn aus. In der Folge gaukelten die Täter ihr vor, dass sie Geld benötigen um eine Rechnung zu bezahlen. In der Annahme, ihr Sohn benötige Hilfe, überwies sie einen mittleren dreistelligen Betrag an die Betrüger. Erst nach dem sie Kontakt zu ihrem Sohn hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrugsmaschen: Seien Sie skeptisch bei derartigen Kontaktaufnahmen. Gehen sie keinesfalls auf Geldforderungen ein, die sie auf diesem Wege erreichen. Sprechen Sie mit ihren Angehörigen. Im Zweifelsfall kontaktieren sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell