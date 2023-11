Polizei Köln

POL-K: 231122-2-K Brandentwicklung in Wohnung bei Zugriff durch Spezialeinheiten

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (22. November) haben sich Spezialeinheiten gegen 10 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Börnestraße in Köln-Bocklemünd verschafft. Der Wohnungsinhaber (56) hatte sich über mehrere Stunden verbarrikadiert. Bei dem Zugriff der Einsatzkräfte kam es zu einer Brandentwicklung. Der Mann sprang in der Folge von dem Balkongeländer der Wohnung in der 2. Etage. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 56-Jährige gegen 6 Uhr gegenüber seiner Lebensgefährtin seinen Suizid angedroht und sich mit einem Messer bewaffnet. Er soll ebenfalls angekündigt haben, die in der Wohnung befindliche Gasflasche zur Explosion bringen zu wollen. Die Lebensgefährtin war daraufhin aus der Wohnung geflüchtet und hatte die Polizei informiert. Inzwischen hat die Feuerwehr Köln das Feuer gelöscht.

Mehrere verletzte Personen werden derzeit versorgt.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell