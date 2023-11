Polizei Köln

POL-K: 231121-3-K Schwerpunkteinsatz am Ebertplatz - Festnahme nach Diebstählen aus Autos

Köln (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz auf dem Ebertplatz am Montagabend (20. November) in der Kölner Innenstadt haben uniformierte Polizisten einen mutmaßlichen Dieb (37) festgenommen. Der 37-Jährige führte zwei Taschen mit sich, die in der Nacht zuvor aus zwei Autos in Köln-Dellbrück gestohlen wurden. In den Taschen befanden sich unter anderem hochwertige Kopfhörer, Schuhe und Dokumente, die die Halter zuvor als gestohlen gemeldet hatten. In seinen Taschen fanden Einsatzkräfte zudem eine Kunststoffbox mit mehreren Einheiten Amphetaminen und stellten diese sicher.

Der 37 Jahre alte Deutsche, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Als einer von sieben Kriminalitätsbrennpunkten in Köln wird der Ebertplatz wiederkehrend von uniformierten und zivilen Polizisten bestreift, um potentielle Straftaten zu verhindern. Allein von Januar bis Oktober hat die Polizei Köln dort im Rahmen des Präsenzkonzeptes über 1200 Platzverweise ausgesprochen, knapp 100 Personen in Gewahrsam genommen und etwa 50 Menschen vorläufig festgenommen. Insgesamt haben die Einsatzkräfte circa 500 Strafverfahren eingeleitet. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell