Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023, gegen 17 Uhr kam es in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 31-jährigen PKW-Fahrerin und einem 35-jährigen Rennradfahrer. Der Rennradfahrer befuhr zusammen mit einem Unfallzeugen ordnungsgemäß den Radweg in der Franz-Kirrmeier-Straße in nördliche Richtung. Die PKW-Fahrerin kam aus dem Industriefhof und bog von dort nach links in die Franz-Kirrmeier-Straße ein. Hierbei missachtete sie die durch das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren" geregelte Vorfahrt der beiden Rennradfahrer. Während der Unfallzeuge die Einmündung noch passieren konnte, kam es zwischen dem Rennrad des 35-jährigen und dem PKW der 31-jährigen zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der Rennradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst versorgte den 35-Jährigen an der Unfallstelle. Er musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell