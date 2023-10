Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zufall verhindert womöglich Wohnungseinbruch

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023, gegen 04:00 Uhr morgens, konnte ein Ehepaar aus Mutterstadt durch Zufall einen Einbruchversuch in ihre eigene Wohnung vereiteln. Das Paar fuhr zur frühen Stunde zufällig mit ihrem PKW an ihrem Wohnhaus in der Einzkeimer Straße vorbei. Hierbei bemerkten sie, wie eine männliche Person gerade versuchte, von außen den elektrischen Rollladen nach oben zu schieben. Als der Mann die Eheleute bemerkte, versuchte er zunächst sich zu verstecken, ergriff jedoch dann zu Fuß die Flucht. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Die Person wird als männlich, ca. 180cm groß mit dunkler Kleidung und dunkler Kapuze beschrieben. Zeugen, die zur o.g. Zeit verdächtige Personen im Bereich Einzkeimer Straße / Am Eispfad bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

