Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl mit Täterfestnahme

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 20.10.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Modegeschäft in der Speyerer Straße in Frankenthal zu einem Ladendiebstahl. Entwendet wurde hierbei Kleidung im Wert von insgesamt 250EUR. Der Täter befand sich bei Anzeigenaufnahme durch die Polizei bereits nicht mehr vor Ort. Durch die eingesetzten Beamten wurden die Videoaufzeichnungen im Geschäft eingesehen. In der daraufhin eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 26-jährige Beschuldigte in der Speyerer Straße angetroffen und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme war dieser mit den zuvor entwendeten Kleidungsstücken bekleidet. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell