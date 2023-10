Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit entwendetem Kennzeichen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 20.10.2023, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L523, Fahrtrichtung Frankenthal, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der 51-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Opel Vivaro den linken Fahrstreifen der L523 in Fahrtrichtung Frankenthal. Der bislang flüchtige Unfallverursacher befährt mit einem silbernen Opel den rechten Fahrstreifen, überholt den Geschädigten rechts und schert unmittelbar vor diesem nach links ein. Hierbei kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss an den Verkehrsunfall zeigt der Fahrer des silbernen Opel dem Geschädigten den Mittelfinger und flüchtet über die B9 in Fahrtrichtung Studernheim. Durch Zeugen konnte das vermeintliche Kennzeichen des flüchtigen PKW abgelesen werden. Ermittlungen ergaben, dass dieses als gestohlen gemeldet ist. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 7000EUR. Das flüchtige Unfallfahrzeug dürfte an der linken Fahrzeugseite starke Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell