POL-PDLU: Speyer - Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen 49-Jährigen in der Straße Am Hammelturm, während dieser den Scheibenwischer eines Autos abriss und in aggressiver Grundstimmung davonging. Der Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen, der von herangeführten Polizeibeamten in der Industriestraße angetroffen wurde. Er wies einen Atemalkoholgehalt von 0,96 Promille auf, zeigte sich sprunghaft aggressiv und räumte die Tat ein. Seine Motivation ist nicht bekannt. Die Beamten nahmen den 49-Jährigen in Gewahrsam, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.

