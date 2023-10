Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - versuchte Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigungen und Bedrohungen: Ingewahrsamnahme in Supermarkt, weitere Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 18:35 Uhr beleidigte ein 34-Jähriger in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße ohne erkennbaren Grund mehrere namentlich unbekannte Kunden mit englischen Schimpfwörtern auf sexueller Grundlage und packte schließlich einen Angestellten des Marktes am Kragen, nachdem dieser ihn angesprochen hatte. Der Angestellte verwies den 34-Jährigen des Marktes. Hierauf entfernte sich der 34-Jährige zunächst nicht und führte stattdessen einen Faustschlag in Richtung des Kopfes des Angestellten aus, dem dieser glücklicherweise ausweichen konnte. Letztlich gelang es dem Angestellten, den 34-Jährigen aus dem Markt zu sprechen, wo der 34-Jährige gegenüber weiteren unbekannten Kunden eindeutig bedrohliche Gesten machte. Beim Eintreffen der Polizei lag der 34-Jährige auf dem Boden vor dem Markt, schrie aggressiv herum und ließ sich nicht beruhigen. Die Beamten fesselten ihn und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Eine Motivation für die Taten war nicht feststellbar. Insbesondere lagen keine Anzeichen für eine Alkoholisierung oder Rauschmittelbeeinflussung vor. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet die bislang unbekannten Geschädigten insbesondere zwecks Einholung von Strafanträgen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

