Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunken mit Pedelec gestürzt

Speyer (ots)

Am 20.10.2023, um 23:26 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Speyrer die Bahnhofstraße mit seinem Pedelec. Beim Versuch über einen Bordstein zu fahren, stürzte der Mann zu Boden und zog sich in der Folge eine Schürfwunde am Kinn zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Pedelcfahrer festgestellt werden. Der Mann räumte daraufhin den Konsum von Alkohol ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der 55-jährige wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde auch sein Pedelc präventiv sichergestellt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

