Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Limburgerhof (ots)

Zu zwei Sachbeschädigungen kam es am Sonntagnachmittag im Bereich der Neuhofener Straße sowie in der Waldgasse. Zunächst wurde eine brennende Parkbank im hinteren Bereich der Rudolf-Wihr-Schule gemeldet. Etwa zur gleichen Zeit wurde im Bereich eines Feldwegs der Waldgasse ein brennender Baumstumpf gemeldet. Bei beiden Bränden entstand lediglich ein Sachschaden in unbekannter Höhe an der Parkbank. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell