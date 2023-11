Polizei Köln

POL-K: 231120-4-K Polizisten nehmen vier mutmaßliche EC-Karten-Betrüger fest

Köln (ots)

Am Wochenende haben Betrüger mehrfach versucht, mit fremden EC-Karten in Geschäften einzukaufen. Einsatzkräfte nahmen vier Tatverdächtige (23 bis 41) vorläufig fest.

Einen 41 Jahre alten Verdächtigen stellte ein Streifenteam am Freitagabend (17. November) in einem Baumarkt in Köln-Kalk. Er hatte versucht, zwei Werkzeugkoffer im Wert von mehr als 400 Euro per EC-Karte zu bezahlen und war an der PIN-Eingabe gescheitert. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Der zweite Betrugsversuch ereignete sich an einer Tankstelle auf der Riehler Straße am Sonntagmorgen (19. November) gegen 6.30 Uhr. Hier versuchte ein 23-Jähriger mit einer fremden EC-Karte unter anderem Zigaretten und Alkohol zu kaufen. Nachdem er zweimal den falschen PIN eingegeben hatte, wollte er den Warenwert verringern, mutmaßlich um eine erneute PIN-Abfrage zu vermeiden. Daraufhin rief der Angestellte auch hier die Polizei hinzu.

In beiden Fällen gaben die Festgenommenen an, die Karten zuvor gefunden zu haben. Ein Haftrichter schickte beide Männer in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend (19. November) versuchten zwei Tatverdächtige (26, 34) in einem Kiosk in der Derfflinger Straße im Stadtteil Weidenpesch Getränke und mehrere Schachteln Zigaretten zu kaufen. Als sie jede Packung einzeln zahlten, mutmaßlich ebenfalls um die PIN-Eingabe zu umgehen, rief der Kioskbetreiber die Polizei. Einsatzkräfte stellten die flüchtenden Männer in Tatortnähe. Sie sollen noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell