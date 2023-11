Polizei Köln

POL-K: 231120-1-K Zeugensuche nach Raub mit Schusswaffe in Wohnung

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 43 Jahre alten Kölner in seiner Wohnung am Ollenhauerring im Stadtteil Bocklemünd sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Den gesuchten Männern wird vorgeworfen, am Donnerstagabend (16. November) gegen 21 Uhr über einen Bauzaun auf den Balkon geklettert zu sein, die Balkontür der Wohnung im Hochparterre eingeschlagen und den 43-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Während sich der Geschädigte aus der Wohnung zu Nachbarn rettete, sollen die Angreifer mit Bargeld geflüchtet sein.

Laut des Überfallenen ist der Haupttäter mit der Waffe zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/kk)

