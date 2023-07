Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 4 Festnahmen- Polizei erwischte Täter auf frischer Tat-#polsiwi

Siegen (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Diebstählen aus Pkw in der Siegener Oberstadt gekommen.

Am Dienstag (04.07.2023) wurden der Polizei in den frühen Morgenstunden zwei tatverdächtige Männer gemeldet, die am Marburger Tor in einen schwarzen Pkw MINI eingebrochen sind.

Aufgrund der genauen Täterbeschreibung eines aufmerksamen Zeugen konnten die beiden Personen in Tatortnähe angetroffen werden. Bei den 33 und 26 Jahre alten Männern wurden neben dem mutmaßlichen Diebesgut auch ein Messer sowie Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Die Polizei nahm beide Täter vorläufig fest.

Einen weiteren Erfolg konnten die Beamten in der Nacht zu Mittwoch (05.07.2023) verzeichnen.

Erneut führten die Hinweise eines Zeugen zu zwei Festnahmen. Die beiden Täter waren 21 und 28 Jahre alt. Die Männer wurden dabei beobachtet, wie sie zunächst in der Lämmergasse in eine Garage eingebrochen sind. Im Anschluss durchwühlten sie einen unverschlossenen BMW und einen VW Polo.

Bei dem 28-Jährigen stellten die Polizisten vermeintliches Diebesgut, einen Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel sicher. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten ebenfalls Diebesgut.

Alle vier Männer erwartet ein Strafverfahren. Weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell