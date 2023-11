Polizei Köln

POL-K: 231119-1-LEV 36-Jähriger auf Fußgängerüberweg von Kia erfasst

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (18. November) ist ein 36 Jahre alter Mann in Leverkusen-Schlebusch von einem Kia (Fahrerin: 57) erfasst und schwerverletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll er gegen 22.15 Uhr den Fußgängerüberweg auf dem Karl-Carstens-Ring überquert haben, als der Kia ihn erfasste. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (ja/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell