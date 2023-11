Polizei Köln

POL-K: 231117-2-K/LEV Kriminalitätsbilanz zum 11.11. - Stand 17. November 2023

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom

9. November 2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5645249 11. November 2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5646724 13. November 2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5647948

Nachfolgend veröffentlicht die Polizei Köln die bislang für den Zeitraum 11.11.2023 6 Uhr bis 12.11.2023 6 Uhr festgestellten Kriminalitätszahlen in Köln und Leverkusen, jeweils analog auch für das Jahr 2022.

Der Vergleich bezieht sich auf das Referenzdatum 17. November 2023 zum 17. November 2022. Nur so sind Ungenauigkeiten zu verhindern, die aus dem Anzeigeverhalten, also der frühen oder späten Anzeigenerstattung der Betroffenen, resultieren. Gleichwohl unterliegen die Zahlen auch nach 6 Tagen einer gewissen Vorläufigkeit. Weitere nachträgliche Anzeigenerstattungen sowie veränderte juristische Bewertungen im Verlauf der noch andauernden Ermittlungen sind erfahrungsgemäß weiterhin zu erwarten.

Straftaten an den Hotspots Altstadt, Ringe, Südstadt, Zülpicher Viertel

In der Altstadt, auf den Kölner Ringen, in der Südstadt und im Bereich rund um die Zülpicher Straße haben sich wie erwartet die meisten Jeckinnen und Jecken getummelt. Bei typischen Delikten, bei denen folglich ein Karnevalsbezug vermutet werden kann, ergibt sich in diesem Jahr folgende Verteilung (Referenzdatum 17. November):

Insgesamt sind bei der Polizei Köln für dieses Jahr mit 342 Strafanzeigen im Bereich der Hotspots rund 10 Prozent weniger Verfahren in Bearbeitung, als im letzten Jahr mit 381 Strafanzeigen.

Sexualstraftaten

Die 16 inzwischen angezeigten Taten untergliedern sich in 14 Fälle sexueller Belästigungen und zwei Fälle von sexueller Nötigung in Tanzlokalen/Bars. In 2022 wurden 15 Sexualstraftaten angezeigt.

Raub

Beim Raub hat die Polizei sechs und somit eine Tat weniger als im Vorjahr erfasst.

Körperverletzungen

Die Zahl der Körperverletzungen hat zugenommen. Für 2023 sind bislang 129 Anzeigen erfasst. Im letzten Jahr waren es 99.

Taschendiebstähle

Bei den Taschendiebstählen liegen die Fallzahlen mit 70 in diesem Jahr deutlich unter 118 Fällen im Jahr 2022.

Sachbeschädigungen

Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen gibt es bislang neun. Im letzten Jahr waren es bis zum 17. November zehn Strafanzeigen.

Verkehrskontrollen:

Rund um die Kölner Innenstadt haben Polizistinnen und Polizisten 64 alkoholisierte Fahrzeugführer gestoppt und in 34 Fällen Blutproben angeordnet. Die alkoholisierten Verkehrsteilnehmer waren überwiegend mit E-Scootern unterwegs.

Strafanzeigen Stadtgebiet Köln insgesamt 750 (2022: 809) zwischen 11.11. 6 Uhr bis 12.11. 6 Uhr

Taschendiebstähle: 131 (2022: 164) Raubdelikte: 11 (2022: 15) Körperverletzungen: 224 (2022: 174) Sexualdelikte: 23 (2022: 29) davon sexuelle Belästigungen: 17 (2022: 20) Sachbeschädigungen: 39 (2022: 55) Widerstandshandlungen und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen: 23 (2022: 8)

Welcher Anteil dieser Strafanzeigen mit den Feiern zum 11.11. im Zusammenhang steht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen.

Strafanzeigen insgesamt Stadtgebiet Leverkusen 35 (2022: 36) zwischen 11.11. 6 Uhr bis 12.11. 6 Uhr

Taschendiebstähle: 2 (2022: 1) Raubdelikte: 0 (2022: 0) Körperverletzungen: 4 (2022: 4) Sexualdelikte: 0 (2022: 1) davon sexuelle Belästigungen: 0 (2022: 1) Sachbeschädigungen: 2 (2022: 9) Widerstandshandlungen und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen: 1 (2022: 0)

Auch hier lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen, welcher Anteil dieser Strafanzeigen mit den Feiern zum 11.11. im Zusammenhang steht.

(cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell