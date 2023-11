Polizei Köln

POL-K: 231116-3-K Mutmaßlicher Autoknacker dank Zeugenhinweis festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Dank der umsichtigen Reaktion eines Zeugen (35) haben Polizisten am Mittwochnachmitttag (15. November) in der Kölner Innenstadt einen mutmaßlichen Autoknacker (29) noch in Tatortnähe gestellt. Der aus Algerien stammende Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Zeuge hatte den 29-Jährigen zusammen mit einem derzeit noch unbekannten Komplizen gegen 14 Uhr auf der Lübecker Straße dabei beobachtet, wie sie an Türen von geparkten Autos rüttelten. Als er dann sah, wie das Duo versuchte mit einer Nagelschere die Dichtung am Fenster eines VW T-Cross aufzuschneiden, wählte er den Notruf. Dank der guten Personenbeschreibung erkannte ein Streifenteam den flüchtenden Tatverdächtigen am Eigelstein und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Polizisten zwei Fernbedienungen.

Sein etwa 20-25 Jahre alter Komplize soll zur Tatzeit schwarz gekleidet gewesen sein, Nike-Turnschuhe getragen haben und in Richtung Ebertplatz entwischt sein.

Ermittler des Kriminalkommissariats 74 haben die Ermittlungen zu dem flüchtigen Komplizen aufgenommen und prüfen derzeit einen Zusammenhang zu elf weiteren Autoaufbrüchen in der Altstadt-Nord. (cw/iv)

