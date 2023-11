POL-K: 231115-5-K Rollerdieb liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Köln (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (15. November) haben nach ersten Erkenntnissen mehrere unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Sankt-Tönnis-Straße in Köln-Worringen gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem dunklen Wagen geben können, mit dem die Verdächtigen in Richtung Roggendorf geflüchtet sind. ...

