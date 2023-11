Polizei Köln

POL-K: 231116-1-K/BAB Eine Schwerverletzte nach Unfall am Stauende auf A 57

Köln (ots)

Auf der Bundesautobahn 57 ist ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug am Mittwochvormittag (15. November) in ein Stauende gefahren. Eine Opel-Fahrerin (55) erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Köln im Bereich Longerich. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lastwagen mit dem Opel kollidiert. Der Kleinwagen war daraufhin gegen die Mittelschutzleitplanke und gegen einen Nissan (Fahrer: 49) geschleudert. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und den leichtverletzten Lkw-Fahrer in Krankenhäuser. Polizisten leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Stau. (cr/cs)

