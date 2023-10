Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Langenfeld - 2310054

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, kam es in Langenfeld kurz nach 19:00 Uhr am Kreisverkehr Leichlinger Straße/ Solinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 71-jährige Langenfelderin befuhr mit ihrem PKW Renault die Solinger Straße in östlicher Richtung. Sie beabsichtigte ihre Fahrt über die Leichlinger Straße fortzusetzen. Bei der Ausfahrt aus dem dortigen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einer 78-jährigen Dame aus Langenfeld, die dort die Straße mit ihrem Rollator überquerte.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt. Die PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell