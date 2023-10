Polizei Mettmann

POL-ME: Brandserie: Vier weitere Fahrzeugbrände am frühen Morgen - Ratingen - 2310051

Mettmann

In Ratingen haben am Freitag (13. Oktober 2023) erneut mehrere Autos gebrannt: Insgesamt vier Fahrzeuge wurden dabei Opfer der Flammen. Bereits in den Tagen zuvor hatte es in Ratingen mehrere Fahrzeugbrände gegeben - mittlerweile beläuft sich die Anzahl der abgebrannten Autos nun auf neun.

Den ersten Brand registrierte die Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr an der Philippstraße: Dort hatte um 4:55 Uhr ein Anwohner einen lauten Knall gehört. Als er nach dem Rechten schaute, sah er, dass ein vor der Hausnummer 2 geparkter roter VW Polo in Vollbrand stand. Der Anwohner alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass der Wagen ausbrannte.

Etwa 50 Minuten später wurden Feuerwehr und Polizei dann zu einem weiteren Fahrzeugbrand gerufen. Dieses Mal hatte an der Straße "Bleicherhof" ein auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellter weißer Fiat Panda gebrannt. Aufgrund der Hitzeentwicklung war zudem auch ein daneben abgestellter Opel Astra in Mitleidenschaft gezogen worden. Während der Fiat komplett ausbrannte, wurde der Opel jedoch nur an den Rücklichtern sowie der Heckschürze beschädigt.

Noch während der Anfahrt zu ihrem Löscheinsatz am Bleicherhof entdeckten die Kräfte der Feuerwehr ein weiteres brennendes Auto: So stand ein auf der Engelbertstraße, nahe der Kreuzung mit dem Europa- und Dürerring geparkter grauer Seat Cupra Leon in Flammen. Auch an diesem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Eine weitere Stunde später, gegen 7 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr dann zu einem vierten Fahrzeugbrand alarmiert: Diesmal hatte ein auf einem Hinterhof am Franz-Rath-Platz geparkter grauer VW Golf gebrannt. Auch dieses Auto brannte vollständig aus.

Bei den Bränden wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand ein sehr hoher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf eine knapp sechsstellige Summe belaufen dürfte.

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann hat an allen Brandorten Spuren gesichert und ermittelt im Fall dieser Brandserie unter Hochdruck. Zudem hat die Polizei ihre Präsenz im Bereich der Brandorte noch einmal erhöht. Im Zuge der Ermittlungen haben sich bislang jedoch noch keine Verdachtsmomente gegen mögliche Täter ergeben - verdächtige Personen waren von Zeugen und Betroffenen bislang leider nicht beobachtet worden.

Daher fragt die Polizei:

Wer kann mit sachdienlichen Angaben die Ermittlungen der Polizei im Fall der Brandserie unterstützen? Wer hat möglicherweise im Umfeld der Brandorte verdächtige Personen beobachtet oder kennt eine Person, die in verdächtiger Art und Weise über die Brände gesprochen hat?

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Hinweis:

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte in den vergangenen Tagen über bereits geschehene Fahrzeugbrände in Ratingen berichtet. Die Pressemeldungen dazu finden Sie unter den folgenden Links:

Brände an der Otto-Hahn-Straße, Freitag, 6. Oktober 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5619569

Brände an der Bergstraße, Samstag, 7. Oktober 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5620891

Brand an der Minoritenstraße, Donnerstag, 12. Oktober 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5624298

