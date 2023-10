Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Dachdecker betrügen Ehepaar um Bargeld - Ratingen - 2310050

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 11. Oktober 2023, wurden eine 84-jährige Seniorin und ihr 91-jähriger Ehemann durch falsche Dachdecker um Bargeld betrogen. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 15:15 Uhr klingelte es an der Haustür der Ratinger. Ein Mann stellte sich als Dachdecker vor und gab an, er habe von außen ein Loch im Hausdach des Reihenhauses festgestellt. Er bat um Einlass um das Dach zu überprüfen. Das Ehepaar gewährte dem Mann Einlass und ging mit ihm in das Dachgeschoss des Hauses. Dort zeigte der Betrüger ihnen den angeblichen Wasserschaden und telefonierte mit einem vermeintlichen Kollegen, der wenig später ebenfalls eintraf. Gemeinsam begutachteten sie das gesamte Haus nach weiteren Schäden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendete einer der falschen Dachdecker in einem unbemerkten Moment Bargeld aus dem Portmonee des Seniors. Unter dem Vorwand neues Material zu besorgen, verließen die Tatverdächtigen das Haus des Ehepaars. Dieses bemerkte kurze Zeit später den Betrug und informierte folgerichtig die Polizei, die die flüchtigen Betrüger trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

Erster Tatverdächtiger:

- männlich - ungefähr 25 bis 30 Jahre alt - circa 170 cm groß - schmale Figur - dunkle lockige Haare - trug eine dunkle Steppjacke, eine schwarze Hose und keine typische Arbeitskleidung

Zweiter Tatverdächtiger:

- männlich - ungefähr 20 bis 25 Jahre alt - circa 185 cm groß - schlanke Figur - trug ein Bascape, graue Bekleidung und keine typische Arbeitskleidung

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen oder Freunden oder Verwandten. Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell