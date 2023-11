POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Betrunken mit Auto unterwegs (06.11.2023)

Engen (ots) - Unbekannte haben am Montagabend auf der Jahnstraße auf einen Lastwagenfahrer eingeschlagen und diesen am Kopf verletzt. Gegen 21.45 Uhr griffen zwei Männer den 53-Jährigen an, nachdem dieser einen der Angreifer zuvor aufforderte, nicht an seinen abgestellten Sattelzug zu urinieren. Die beiden ...

