POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen auf Lastwagenfahrer ein-Zeugen gesucht (06.11.2023)

Engen (ots)

Unbekannte haben am Montagabend auf der Jahnstraße auf einen Lastwagenfahrer eingeschlagen und diesen am Kopf verletzt. Gegen 21.45 Uhr griffen zwei Männer den 53-Jährigen an, nachdem dieser einen der Angreifer zuvor aufforderte, nicht an seinen abgestellten Sattelzug zu urinieren. Die beiden Männer schlugen daraufhin mit den Fäusten auf den 53-Jährigen ein. Dieser konnte sich in sein Führerhaus retten und die Polizei verständigen. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Eine Fahrt in eine Klinik zur medizinischen Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Die beiden Schläger liefen nach der Tat in Richtung Stadion und stiegen in einen orangefarbenen Kleinbus mit Pritsche ein, bevor sie in Richtung Innenstadt davonfuhren. Der Polizei liegt die folgende Beschreibung der beiden Angreifer vor: Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, schlank und hat schwarze lockige Haare. Der zweite Angreifer soll etwa 170 Zentimeter groß sein, eine kräftige Statur und kurze helle Haare haben. Beide sollen im Alter zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und sie trugen Arbeitskleidung. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter erbittet das Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0.

