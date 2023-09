Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Tag der offenen Tür im neuen ZOLL-Bildungszentrum in Erfurt am 17. September 2023

Erfurt (ots)

Das ZOLL-Bildungszentrum Erfurt lädt Sie herzlich zum Tag der offenen Tür ein!

Erleben Sie am 17. September einen spannenden Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten sowie in die vielfältige Arbeit des Zolls.

Nach einer Umbauzeit von nur zwei Jahren wird am Samstag, 16.09.2023, das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Generalzolldirektion in Erfurt als sechster Ausbildungsstandort des Zolls in Deutschland mit einem Festakt für geladene Gäste offiziell eröffnet.

Bei der grundlegenden Modernisierung des Gebäudes lag ein besonderes Augenmerk auf dem Erhalt des Vilnius-Zimmers, des Audimax, des Foyers mit Wandgemälde sowie auf den zahlreichen historischen Details wie den Treppengeländern, Bodenbelägen, Deckenplatten oder den Türen der Unterkunftszimmer. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz konnte so der Charakter des Gebäudes bewahrt werden.

Am Sonntag, 17.09.2023, findet in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr ein Tag der offenen Tür im neuen ZOLL-Bildungszentrum in Erfurt (Werner-Seelenbinder-Straße 14, 99096 Erfurt) statt.

Freuen Sie sich auf folgende Programmpunkte:

- geführte Rundgänge durch das Gebäude - Gläsernes Klassenzimmer: Beispielhafte Einblicke in den Unterricht - Vorführungen Einsatztraining - Vorträge Ausbildung und Studium beim ZOLL - Vorführungen von ZOLL-Hunden - Themenstände rund um den ZOLL - Basteln mit Kindern

Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung beim ZOLL interessieren oder einfach nur mehr über unsere Arbeit erfahren möchten - der Tag der offenen Tür im ZOLL-Bildungszentrum Erfurt bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit dazu.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

