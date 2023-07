POL-WHV: Diebstahl von zwei Versandtaschen mit Bargeld - Täter entwenden Bargeld aus Lieferfahrzeug einer Bäckerei

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht vom 18.07.2023, 19:00 Uhr, auf den 19.07.2023, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Accumersiel in Wilhelmshaven ein Motorrad der Marke Suzuki in der Farbe Weiß mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven. Das Fahrzeug befand sich in ...

mehr