Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Wilhelmshaven - Unbekannte entwenden Motorrad aus Schuppen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 18.07.2023, 19:00 Uhr, auf den 19.07.2023, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Accumersiel in Wilhelmshaven ein Motorrad der Marke Suzuki in der Farbe Weiß mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven.

Das Fahrzeug befand sich in einem Schuppen eines Einfamilienhauses, in den die bislang unbekannten Täter gelangten und das Motorrad, an dem zu dem Zeitpunkt eine dunkelbraune Satteltasche angebracht war, entwendeten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Motorrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

