Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brennende Mülltonnen

Wiehl (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende (29./30. April) in zwei Nächten Mülltonnen in Wiehl in Brand gesetzt. Gegen 0.30 Uhr am Samstag wurden im Mozartweg und in der Freiherr-von-Stein-Straße brennende Mülltonnen gemeldet. Nachbarn hatten den Brand bemerkt. In der darauffolgenden Nacht musste die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr erneut eine Papiermülltonne auf der Siegfriedstraße löschen. Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

