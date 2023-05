Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Lindlar (ots)

Bei einer Kollision mit einem Auto auf der L284 in Lindlar zog sich ein Motorradfahrer am Sonntag (30. April) schwere Verletzungen zu. Gegen 11.45 Uhr fuhr der 32-jährige Iserlohner auf seiner Yamaha auf der L284 in Richtung Schätzmühle. Zeitgleich beabsichtigte ein 58-jähriger Autofahrer aus Bochum mit seinem Fahrzeug von der L129 nach links auf die L284 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Auto. Dabei wurde der 32-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

